NewsRoom | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 27 aprile

Questa sera alle 21:20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di NewsRoom, la serie condotta da Monica Maggioni. La trasmissione combina il lavoro giornalistico con reportage, inchieste e analisi dei dati, offrendo approfondimenti su temi attuali. La puntata prevede anche ospiti che discuteranno delle notizie più recenti. Gli spettatori possono seguire l’appuntamento in diretta anche tramite lo streaming disponibile sulla piattaforma della rete.

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3. Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Il filo conduttore di questa stagione sarà “I padroni del mondo”: chi domina le scelte globali? Chi orienta la politica, la finanza, i traffici internazionali e lo sviluppo tecnologico? In una fase segnata da profonde crisi internazionali, quest’anno “Newsroom” si aprirà con una puntata speciale in diretta, in continuità con il lavoro di approfondimento di “In Mezz’ora–Newsroom”.🔗 Leggi su Tpi.it

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