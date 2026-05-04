A maggio si terranno aste a New York con un totale di circa 750 opere d'arte in vendita, tra cui capolavori di artisti come Pollock e Brancusi. La vendita prevede un valore complessivo stimato di un miliardo di dollari. Tra le opere in catalogo ci sono dipinti, sculture e altre creazioni di grande rilievo, pronti ad attirare l’attenzione di collezionisti e investitori. La presenza di tante opere di rilievo potrebbe avere un impatto sui valori di mercato delle opere dei grandi maestri.

? Cosa scoprirai Quali capolavori di Pollock e Brancusi arriveranno all'asta di maggio?. Come influirà l'immissione di 750 opere sui prezzi dei grandi maestri?. Perché la liquidità di queste collezioni storiche minaccia il mercato attuale?. Chi sono i collezionisti che stanno svuotando i loro patrimoni d'arte?.? In Breve Aste Christie's dal 18 al 20 maggio con opere di Newhouse e Richter.. Sotheby's propone Basquiat da 45 milioni e Warhol della collezione Sachs.. Rothko di Mnuchin stimato tra 70 e 100 milioni di dollari.. Picasso di Enrico Donati in vendita il 19 maggio per oltre 40 milioni.. Le case d’aste di New York preparano per il 18 maggio una serie di vendite straordinarie che coinvolgono oltre 750 opere d’arte, con stime che superano il miliardo di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - New York, aste da un miliardo: 750 capolavori in vendita a maggio

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