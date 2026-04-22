Aste a Porto Venere e Palmaria | immobili in vendita da 150.000€

Il Tribunale della Spezia ha annunciato le date e le modalità di vendita all’asta di tre immobili situati a Porto Venere e sull’isola di Palmaria. Le proprietà sono legate al fallimento di una trattoria locale e saranno messe all’incanto nell’ambito di un procedimento giudiziario per bancarotta fraudolenta, relativo al fallimento della società proprietaria. I prezzi di partenza partono da 150.000 euro.

Il Tribunale della Spezia ha ufficializzato le procedure per la vendita all’asta di tre asset immobiliari legati al fallimento della Trattoria Iseo, nell’ambito del procedimento numero 93 del 2024 relativo alla bancarotta fraudolenta dell’attività. Le aste, che coinvolgeranno aree strategiche tra Porto Venere, Le Grazie e l’isola Palmaria, sono state delegate al commercialista Alberto Cerretti e si svolgeranno nel mese di giugno presso la sede giudiziaria in viale Italia 142, con modalità mista che permetterà sia la partecipazione cartacea che quella telematica. Dettagli delle vendite: dai locali commerciali ai terreni agricoli. La prima appuntamento fissato per il 10 giugno alle ore 9 prevede la messa all’asta di un immobile situato a Le Grazie, in via Roma 62.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aste a Porto Venere e Palmaria: immobili in vendita da 150.000€ Notizie correlate Dimore da sogno e prezzi da capogiro, viaggio tra gli immobili più lussuosi in vendita a CataniaIl mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di vero e proprio rinascimento. Dimore da sogno e prezzi da capogiro, viaggio tra gli immobili più lussuosi in vendita nell'AgrigentinoIl mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di vero e proprio rinascimento. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Trekking per ripulire la Palmaria, l’isola abbandonata al degrado; Barche in acqua per il Trofeo di Primavera. Fallimento Trattoria Iseo, vanno all’asta tre lotti a Porto Venere, Le Grazie e sulla PalmariaFallimento Trattoria Iseo, vanno all’asta tre lotti a Porto Venere, Le Grazie e sulla Palmaria ... msn.com Asta, petizione a Porto Venere per la tutela dell’identità localeIl 28 dicembre scorso, prima che partisse la petizione on line promossa da Legambiente con l’adesione di numerose associazioni, già a Porto Venere circolava una petizione cartacea contro la vendita ... lanazione.it Ig Liguria ......................................................... April 22, 2026 Photo by: @freesoulontheroad Location: #portovenere , Italy ......................................................... #liguria #cinqueterre #italy #italia ......................................................... - facebook.com facebook Liberate da tonnellate di rifiuti le spiagge della Palmaria lato Porto Venere x.com