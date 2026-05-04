Nessuna discriminazione in culla | l’università di Pisa fa luce sulla sproporzione tra i sessi nel Medioevo

Un nuovo studio dell’università di Pisa analizza il rapporto tra uomini e donne nel Medioevo, sfatando l’idea che la sproporzione fosse dovuta a discriminazioni o cure diverse per le neonate. La ricerca si concentra sui dati demografici dell’epoca, evidenziando che la maggiore presenza maschile non deriva da pratiche sociali o culturali, ma potrebbe essere attribuita ad altri fattori. La questione ha coinvolto studiosi e storici nel tentativo di comprendere meglio le dinamiche di quel periodo.

PISA – Per molto tempo si è ipotizzato che il netto squilibrio demografico a favore della popolazione maschile durante il Medioevo derivasse da pratiche discriminatorie o da una minore cura riservata alle neonate. Tuttavia, un nuovo lavoro scientifico durato due anni e pubblicato sulle pagine della rivista Plos One smonta questa tesi: le figlie femmine, in realtà, godevano di un periodo di nutrimento materno superiore rispetto ai coetanei maschi. Il progetto internazionale ha visto la sinergia tra due atenei canadesi, la McMaster University e la Trent University, e l’ Università di Pisa, nello specifico attraverso il Dipartimento di rcerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Nessuna discriminazione in culla: l’università di Pisa fa luce sulla sproporzione tra i sessi nel Medioevo Notizie correlate Leggi anche: Sanremo palcoscenico di pietra e luce tra Belle Époque Medioevo e spettacolo La luce che migliora il vino: ricerca dell’Università di Pisa nella tenuta dell'OrnellaiaPisa, 27 febbraio 2026 – Uva di qualità migliore e vini con colori più intensi e più profumati grazie alla luce ultravioletta.