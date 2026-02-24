Sanremo palcoscenico di pietra e luce tra Belle Époque Medioevo e spettacolo

Sanremo si trasforma in un palcoscenico di pietra e luce a causa dei contrasti architettonici tra l’eleganza della Belle Époque e le radici medievali. Le facciate affacciate sul mare si alternano a borghi arroccati, creando un paesaggio ricco di dettagli concreti. Le logge ombrose e le terrazze assolate raccontano storie di secoli passati, mentre i palazzi nobiliari si affacciano su spazi moderni. La città mostra un’armonia di stili che affascina i visitatori.

Sanremo è un mosaico di pietra, luce e memoria. L’ architettura ligure vive di contrasti sottili: borghi arroccati e facciate spalancate sul mare, logge ombrose e terrazze assolate, palazzi nobiliari e architetture balneari nate per celebrare il tempo libero. È un paesaggio costruito per stratificazioni, dove ogni epoca ha lasciato un segno adattandosi alle curve della costa e alla forza della luce. In questo tratto della Riviera dei Fiori, Sanremo occupa un posto particolare. Non soltanto per il Festival della Canzone Italiana, che ogni inverno la riporta al centro dell’immaginario collettivo, ma per la sua capacità di tenere insieme Medioevo, Liberty e Moderno in un racconto urbano sospeso tra eleganza e spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

