Nervi accoglie FoodX il festival dei food truck con il meglio della cucina itinerante d' Italia e non solo
Nervi si prepara a ospitare il festival FoodX, dedicato ai food truck e alla cucina itinerante. L’evento si svolge nel fine settimana e celebra il decimo anniversario di Rolling Truck Street Food. Durante la manifestazione, saranno presenti diversi truck provenienti da varie regioni italiane e non solo. La manifestazione offre un’ampia varietà di piatti e specialità, con un focus sulla cucina di strada.
Nervi si prepara a un fine settimana dedicato al gusto grazie a FoodX, il festival dei food truck d'Italia che celebra il decimo anniversario di Rolling Truck Street Food. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, piazza Duca degli Abruzzi accoglierà il meglio della cucina itinerante nazionale e.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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