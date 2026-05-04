Nervi accoglie FoodX il festival dei food truck con il meglio della cucina itinerante d' Italia e non solo

Nervi si prepara a ospitare il festival FoodX, dedicato ai food truck e alla cucina itinerante. L’evento si svolge nel fine settimana e celebra il decimo anniversario di Rolling Truck Street Food. Durante la manifestazione, saranno presenti diversi truck provenienti da varie regioni italiane e non solo. La manifestazione offre un’ampia varietà di piatti e specialità, con un focus sulla cucina di strada.