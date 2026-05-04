Nell' istituto Alberghiero l' incontro con Don Guido Colombo su ‘Responsabilità e Umanità nella Comunicazione’

Nell'istituto Alberghiero si è svolto un incontro con Don Guido Colombo, focalizzato sui temi di responsabilità e umanità nella comunicazione. Durante l'evento, il sacerdote ha sottolineato che comunicare con umanità implica prendersi cura della verità, intendendo questa non come un possesso esclusivo, ma come un impegno che richiede fatica e responsabilità verso chi ascolta. La discussione ha coinvolto studenti e insegnanti presenti nella sala.

“Comunicare con umanità significa prendersi cura della verità. Non di ‘una’ verità intesa come possesso esclusivo, ma della verità come impegno, come fatica, come responsabilità nei confronti di chi ci ascolta. Il giornalista Walter Lippmann, all’alba del XX secolo, scriveva che ‘la funzione del.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Anche l'istituto "Guido Carli" all'incontro "Rompiamo il Silenzio, Costruiamo Rete" su bullismo e cyberbullismoIl convegno ha riunito tante scuole del territorio al culmine di una serie di iniziative organizzate nel corso dell’anno scolastico sul tema Sono... La cucina italiana patrimonio culturale immateriale umanità: incontro all'AlberghieroBRINDISI - Giovedì 19 marzo alle ore 19, nel salone conferenze dell’istituto Alberghiero Pertini di via Appia, 356 a Brindisi, la delegazione di...