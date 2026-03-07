Anche l' istituto Guido Carli all' incontro Rompiamo il Silenzio Costruiamo Rete su bullismo e cyberbullismo

Da casertanews.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno ha riunito tante scuole del territorio al culmine di una serie di iniziative organizzate nel corso dell'anno scolastico sul tema Sono stati svolti incontri con esperti, psicologi e rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno spiegato cosa si intende per bullismo e cyberbullismo, quali sono le conseguenze per le vittime e quali responsabilità hanno gli autori di questi comportamenti. Attraverso testimonianze, video e discussioni in classe, gli studenti hanno potuto riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e dell'uso consapevole della tecnologia. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dal laboratorio creativo-aula Inclusione, responsabile prof.

“Le facce della rete”: al Liceo Classico di Jesi un incontro su bullismo e cyberbullismo con Luca PagliariJESI- Un convegno per riflettere su una tematica attualissima, quella del bullismo e cyberbullismo, è quello che il Liceo classico “Vittorio Emanuele...

Bullismo e cyberbullismo: doppio appuntamento promosso dall'Istituto Comprensivo CarinaroUna mattinata interamente dedicata al tema del bullismo e del cyberbullismo: fenomeni da conoscere per prevenire e contrastare.

