Nella mischia c’è un gladiatore | Rossato

Da sport.quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita, tra le fila delle squadre in campo si è distinto un giocatore con il numero 22, che ha trascorso 28 minuti sul parquet. Ha segnato 16 punti con un’efficacia di 6 su 10 da due punti, ha tentato una triple, andata a segno una volta su cinque tentativi, e ha fatto un canestro ai tiri liberi. Ha anche raccolto tre rimbalzi, distribuito altrettante assist e commesso due perdite.

Jaylen BARFORD (28 minuti, 610 da 2, 15 da 3, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist, 2 perse, 16 punti). Dopo un primo quarto in sordina, tiene a galla la Una Hotels nel secondo parziale e chiude come top-scorer biancorosso. Voto: 7,5. JT Thor (29 minuti, 35 da 2, 27 da 3, 6 rimbalzi, 1 assist, 3 perse, 2 stoppate, 12 punti). Primo tempo anonimo, nella ripresa scarta alcuni cioccolatini dei suoi, compreso lo schiacciatone dell’87-76 che chiude la contesa. Voto: 7. Riccardo ROSSATO (25 minuti, 12 da 2, 35 da 3, 48 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist, 1 persa, 2 recuperi, 15 punti). I suoi numeri sono eccellenti ma non dicono comunque tutto. State tranquilli che se c’è una palla sporca o contesa, lì ci trovate Rossato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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