Crosetto e Tajani buttati nella mischia al posto della premier

I ministri Tajani e Crosetto sono entrati nell’aula di Montecitorio, sostituendo la premier. La loro presenza ha portato attenzione sulla scena politica, mentre i due hanno preso posto durante le sessioni parlamentari. La loro partecipazione si inserisce in un momento di confronto tra i membri del governo e i deputati, con il loro arrivo che ha suscitato reazioni tra i presenti.

La guerra grande La presidente del Consiglio non si presenta in Aula per riferire sulla crisi mediorientale, preferisce parlare ai microfoni di Rtl. Il ministro della Difesa: «Siamo sull'orlo dell'abisso». Ok all'uso delle basi Usa «solo per scopi logistici» Quando i ministri Tajani e Crosetto entrano nell'aula di Montecitorio, l'impressione è che tutto sia stato già detto.