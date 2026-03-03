Il danese gettato nella mischia nella ripresa Skorupski ci ha aiutato quando stavamo soffrendo Odgaard un cambio extralusso | Soddisfatto di dare una mano

Nel secondo tempo, un giocatore danese è entrato in campo per cambiare gli equilibri della partita. Durante la fase cruciale, il portiere ha parato alcuni tiri decisivi, contribuendo a mantenere il risultato. Un altro calciatore ha espresso soddisfazione per aver dato una mano alla squadra. Alla vigilia dello spareggio di Europa League, l’allenatore aveva dichiarato di non aver dimenticato quella partita.

"Non l'ho dimenticato", aveva detto Vincenzo Italiano alla vigilia dello spareggio di Europa League con il Brann. E lui non ha dimenticato come incidere. Di più: dimostra di aver imparato a essere fondamentale anche ora che è uscito dalle rotazioni degli undici titolare. E' Jens Odgaard a regalare i tre punti in extremis a un Bologna che si conferma solido, alla quinta vittoria consecutiva con clean sheet e un solo gol di scarto. Il colpo vincente arriva a pochi secondi dal novantesimo, quando il danese scaraventa il suo mancino liftato all'incrocio sul primo palo, prima di consegnarsi all'esultanza in stile baseball che è diventata ormai il marchio di fabbrica.