Nel Mugello si svolge una manifestazione di protesta contro le attività di speculazione legate alla transizione energetica. L’evento si concentra su questioni legate alla realizzazione di impianti e infrastrutture nel territorio, con partecipanti che esprimono il loro dissenso riguardo a quello che definiscono un mercato privo di regole chiare. La protesta si inserisce nel quadro di un dibattito più ampio sulle modalità di sviluppo sostenibile e sul rispetto delle aree naturali.

Quello della transizione energetica è un Far West. In un paese come l’Italia, ricco di paesaggi e di natura ma anche idrogeologicamente fragile, dei governanti assennati avrebbero predisposto delle linee guida in cui prevedere che innanzitutto si potevano realizzare impianti solari in aree degradate, oppure su edifici e capannoni industriali (11mila capannoni abbandonati nel solo Veneto), e solo come extrema ratio in aree naturali o agricole. E così pure, a tutela del paesaggio di cui all’art.9 della Costituzione, i parchi (!) eolici andavano realizzati non su crinali di pregio o all’interno o in contiguità con aree protette. Invece no, è il Far West, appunto: le imprese nascono allo scopo di realizzare impianti, oppure si convertono per la loro realizzazione, individuano un sito e poi provvedono a chiedere la concessione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel Mugello l’ennesima prova di speculazione: arriva una marcia contro il Far West della transizione energetica

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