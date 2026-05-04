Nel Mugello l’ennesima prova di speculazione | arriva una marcia contro il Far West della transizione energetica
Nel Mugello si svolge una manifestazione di protesta contro le attività di speculazione legate alla transizione energetica. L’evento si concentra su questioni legate alla realizzazione di impianti e infrastrutture nel territorio, con partecipanti che esprimono il loro dissenso riguardo a quello che definiscono un mercato privo di regole chiare. La protesta si inserisce nel quadro di un dibattito più ampio sulle modalità di sviluppo sostenibile e sul rispetto delle aree naturali.
Quello della transizione energetica è un Far West. In un paese come l’Italia, ricco di paesaggi e di natura ma anche idrogeologicamente fragile, dei governanti assennati avrebbero predisposto delle linee guida in cui prevedere che innanzitutto si potevano realizzare impianti solari in aree degradate, oppure su edifici e capannoni industriali (11mila capannoni abbandonati nel solo Veneto), e solo come extrema ratio in aree naturali o agricole. E così pure, a tutela del paesaggio di cui all’art.9 della Costituzione, i parchi (!) eolici andavano realizzati non su crinali di pregio o all’interno o in contiguità con aree protette. Invece no, è il Far West, appunto: le imprese nascono allo scopo di realizzare impianti, oppure si convertono per la loro realizzazione, individuano un sito e poi provvedono a chiedere la concessione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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