La transizione energetica non può ridursi a una dichiarazione d’intenti. È fatta di cantieri aperti, di infrastrutture costruite e rendimenti attesi nel tempo. Con la presentazione del Piano Strategico 2026-2028, Enel ha definito il perimetro della prossima fase: cinquantatré miliardi di euro di investimenti, dieci in più rispetto al piano precedente, concentrati su reti e rinnovabili e su Paesi caratterizzati da stabilità regolatoria e crescita della domanda elettrica. Il capitolo reti resta centrale. Senza sistemi digitalizzati e resilienti, l’integrazione delle rinnovabili resta incompleta. A dicembre scorso è stata inaugurata la nuova cabina primaria di Livigno, a 2. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Enel e il lavoro silenzioso per una transizione energetica alla prova del tempo

Enel, prosegue l'impegno nella transizione energetica: in 10 anni ridotte del 70% le emissioniIl decimo anniversario dalla firma dell'Accordo di Parigi sul clima – il trattato internazionale vincolante del 12 dicembre 2015, adottato da 55...

Enel e Rummo insieme per la transizione energetica industrialeDalla collaborazione tra Enel e Rummo, storica azienda italiana specializzata nella produzione di pasta di alta qualità, nasce un progetto che unisce...

Temi più discussi: Il Comune a lavoro per aumentare i punti di ricarica elettrica delle auto; Cantieri Pnrr. Enel al lavoro in zona Cadora, Burzagli e Porta dell'Accoglienza; Enel, De Angelis: piano attiva leva importante, ce la possiamo permettere con lavoro degli ultimi anni; Troppe inerzie e rendite, contro il caro energia più concorrenza e investimenti...Su bollette e lavoro, Italia patria dei rinvii...La formazione è un obbligo non un lusso.

Enel, De Angelis: piano attiva leva importante, ce la possiamo permettere con lavoro degli ultimi anni(Teleborsa) - Con le agenzie di rating parliamo dopo il piano e non prima. Il nostro piano attiva una leva finanziaria importante, ma ce la siamo potuta permettere con il lavoro importante fatto negl ... finanza.repubblica.it

ENEL: stage retribuito in Intelligenza Artificiale, possibilità smart workingENEL offre uno stage retribuito in ambito Intelligenza Artificiale rivolto a laureati. Prevista possibilità di smart working. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi. ticonsiglio.com

#ADV Enel Energia Chi lavora nella ristorazione lo sa: ci sono periodi in cui è una vera prova di resistenza. Sale piene, cucina che corre, macchinari sempre accesi — tutto deve funzionare senza intoppi. Quando il lavoro si concentra nelle ore più intense, fare - facebook.com facebook