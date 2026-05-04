Nel Mar Rosso, le tensioni tra le forze occidentali e le potenze regionali aumentano mentre si cerca di evitare una situazione simile a quella dello Stretto di Hormuz. L’obiettivo principale è garantire la sicurezza di Bab el Mandeb, un passaggio strategico per il traffico marittimo internazionale. Gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare i rapporti con l’Eritrea, ritenuta un alleato chiave per mantenere la stabilità nella zona.

In arabo significa «porta delle lacrime» perché è lungo solo 33 chilometri, due in meno di quello di Hormuz. Incuneato tra Penisola arabica e Corno d’Africa, lo stretto di Bab el Mandeb è il secondo passaggio che l’Iran minaccia di bloccare. E mentre le trattative con gli Stati Uniti procedono a singhiozzo, il piccolo Stato dell’Eritrea, 1.200 chilometri di costa africana sul Mar Rosso davanti allo Yemen, in una posizione da sempre strategica e ambita, si trova al centro dei calcoli di Ue e Washington. Lo dimostrano gli ultimi colloqui di alti funzionari su entrambe le sponde dell’Oceano atlantico con le autorità dell’ex colonia italiana. Da trent’anni sotto la guida dello stesso presidente che sopravvive a guerre, sanzioni e isolamento internazionale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nel Mar Rosso l’Occidente prova a scongiurare un «nuovo Hormuz»

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