Gli Huthi lanciano un missile su Israele Dopo Hormuz trema il Mar Rosso

Gli Huthi hanno lanciato un missile su Israele, mentre nel Mar Rosso si sono registrati movimenti militari dopo le tensioni nella regione di Hormuz. Questa escalation riguarda lo snodo commerciale strategico per l’Europa, che già due anni fa aveva subito interruzioni. L’evento potrebbe provocare un aumento dei costi di importazione e un incremento dell’inflazione.

Già il nome richiama tristezza. Bab el Mandeb, la «Porta delle lacrime». E’ il braccio di mare che separa la Penisola Arabica dal Corno D’Africa, l’area più povera della terra. Yemen e Gibuti, Asia e Africa, due continenti separati dallo Stretto di Bab el Mandeb. Un braccio di mare largo 26 chilometri che ha un’importanza cruciale per i traffici commerciali globali. Ora che gli Huthi tornano ad attaccare, possiamo dire con certezza che a versare le lacrime saremo noi. I In bolletta. Al supermercato. Alla pompa della benzina. I miliziani yemeniti hanno sparato contro Israele. Ora minacciano il blocco dello Stretto. Ventisei chilometri. Un collo di bottiglia attraverso cui passa più della metà del greggio diretto in Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gli Huthi lanciano un missile su Israele. Dopo Hormuz trema il Mar Rosso Articoli correlati Somaliland riconosciuto da Israele: il micro-Stato che ridisegna gli equilibri tra Mar Rosso e Golfo di AdenIl 26 dicembre 2025 Israele ha riconosciuto ufficialmente la Repubblica del Somaliland, primo Stato membro ONU a compiere questo passo. Hormuz, Meloni esclude invio navi italiane per militarizzare Stretto dopo 'no' di UK e Germania; sì a missione Aspides in Mar RossoIntervenuta al programma TV 'Quarta Repubblica', la premier ha rigettato la proposta trumpiana di inviare la Marina nello Stretto, allineandosi alle... Una raccolta di contenuti su Gli Huthi Discussioni sull' argomento Attacco a una base Usa in Arabia Saudita: dozzine di soldati feriti. Gli Houthi lanciano due missili contro Israele; Teheran colpisce base in Arabia saudita e danneggia aereo sentinella Usa. Houthi lanciano missile dallo Yemen su Israele. Wsj: 17mila soldati Usa pronti per l'Iran; Guerra, gli Houthi entrano in guerra e ora anche Suez è a rischio. Migliaia di marines statunitensi in arrivo; Rubio: Guerra in Iran una questione di poche settimane, non di mesi. Intanto gli Houthi lanciano il primo missile. Oggi sono intervenuta all’evento organizzato da Trieste Summit Association, le mie dichiarazioni L’attuale crisi, così come quella di due anni fa legata al blocco di Suez causato dagli attacchi degli Huthi, ci restituisce la consapevolezza della necessità d - facebook.com facebook Anche gli Houthi contro gli Usa. Migliaia di marines arrivati nel Golfo x.com