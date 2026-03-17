Durante una trasmissione televisiva, la premier ha dichiarato che l’Italia non invierà navi militari nello Stretto di Hormuz, respingendo la proposta degli Stati Uniti e confermando il rifiuto di Londra e Berlino. Ha inoltre annunciato che il governo parteciperà alla missione Aspides nel Mar Rosso, senza indicare ulteriori dettagli sulle prossime azioni militari.

Intervenuta al programma TV 'Quarta Repubblica', la premier ha rigettato la proposta trumpiana di inviare la Marina nello Stretto, allineandosi alle posizioni europee. Operativa invece la missione Aspides, ma solo "nel Mar Rosso" Anche la premier Giorgia Meloni si accoda al netto rifiuto di G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hormuz, Meloni esclude invio navi italiane per militarizzare Stretto dopo 'no' di UK e Germania; sì a missione Aspides in Mar Rosso

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