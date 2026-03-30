Anziano trovato morto nel seminterrato di casa | arrestati il figlio e la moglie Inferte sofferenze prolungate

Nelle prime ore del mattino, il corpo di un uomo di 85 anni è stato scoperto nel seminterrato della sua abitazione a Castelsangiovanni. Le autorità hanno arrestato il figlio e la moglie dell’anziano, accusandoli di aver inflitto sofferenze prolungate che avrebbero portato alla sua morte. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il figlio risulta indagato per omicidio volontario aggravato, mentre entrambi devono rispondere anche di sequestro di persona e maltrattamenti. Il ritrovamento del corpo risale all'ottobre 2025, ora la svolta Svolta nelle indagini sulla morte di Luigi Alberti, l'85enne trovato morto nel seminterrato della sua casa a Castelsangiovanni (Piacenza) il 25 ottobre 2025. Stamattina il figlio e la moglie sono stati arrestati con l'accusa di aver inferto "prolungate sofferenze" all'anziano, che sarebbe poi stato ucciso. A risultare indagato per omicidio volontario aggravato è il figlio, mentre nei confronti di entrambi pendono le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Anziano trovato morto nel seminterrato di casa: arrestati il figlio e la moglie. "Inferte sofferenze prolungate" Articoli correlati Leggi anche: Anziano trovato morto in casa nel Piacentino, arrestati la moglie e il figlio: “Inferte gravi e prolungate sofferenze” Leggi anche: “Gravi e prolungate sofferenze”, arrestati moglie e figlio dell’85enne trovato morto nel seminterrato di casa Contenuti e approfondimenti su Anziano trovato Temi più discussi: Anziano trovato morto in casa a Castello: arrestati la moglie e il figlio; Trovato morto in casa a ottobre, arrestati moglie e figlio; Pescara, anziano trovato morto in casa; Anziano trovato morto all'interno di uno stazzo. Anziano fu trovato morto nel Piacentino, moglie e figlio arrestati(ANSA) - PIACENZA, 30 MAR - A Castelsangiovanni i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Piacenza su richiesta della Procu ... msn.com Piacenza, 85enne trovato senza vita: ordinanza di custodia cautelare per moglie e figlioAnziano trovato morto in casa a Castel San Giovanni: arrestati moglie e figlio. Le indagini dei carabinieri rivelano gravi maltrattamenti, al figlio contestato anche l’omicidio volontario. adnkronos.com Anziano fu trovato morto nel Piacentino, moglie e figlio arrestati. Entrambi accusati di maltrattamento e sequestro, il figlio di omicidio volontario #ANSA x.com #Sanza - Trovato cadavere carbonizzato in casa di un anziano,viveva solo e avrebbe avuto malore finendo nel camino acceso. Indagano i Carabinieri #Cronaca #Salerno #Anziani #Carabinieri #NanoTV - facebook.com facebook