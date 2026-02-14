Cede eroina a un anziano nei pressi della stazione | arrestato pusher 50enne

Da modenatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pusher tunisino di 50 anni è stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri di Modena, dopo aver ceduto eroina a un anziano vicino alla stazione ferroviaria. La polizia ha individuato l'uomo durante un controllo nel cuore della Zona Tempio, dove si sono concentrati anche nel Parco Novi Sad, e l’ha fermato mentre consegnava la droga a un cliente. Un testimone ha riferito di aver visto il momento dello scambio e ha chiamato subito le forze dell’ordine.

Nell'ambito dei controlli dei carabinieri di Modena nelle aree della Zona Tempio, della Stazione Ferroviaria e del Parco Novi Sad, è stato arrestato mercoledì scorso un cittadino tunisino di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a spacciare eroina nei pressi della stazione.

