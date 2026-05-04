A Negrar è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato alla diagnosi rapida del tumore ovarico. Durante le visite, vengono utilizzate tecniche di ecografia per distinguere una cisti benigna da un possibile tumore. Inoltre, si analizzano i sintomi digestivi che potrebbero essere collegati a rischi ovarici di natura grave. Il servizio mira a offrire diagnosi tempestive per intervenire prontamente.

? Cosa scoprirai Come distinguere una cisti benigna da un tumore con l'ecografia?. Perché i sintomi digestivi possono nascondere un rischio ovarico grave?. Quali sono i nuovi strumenti tecnologici usati nel centro di Negrar?. Come può la visita annuale prevenire una diagnosi troppo tardiva?.? In Breve L'ambulatorio è guidato dalla dottoressa Carlotta Zorzi con ecografi di secondo livello.. Oltre l'80% delle pazienti riceve diagnosi solo in fase di malattia avanzata.. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni per il carcinoma ovarico sfiora il 50%.. Contatti disponibili al numero 045.6013313 o via email [email protected].. L’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar attiva un nuovo ambulatorio ecografico per la diagnosi rapida del tumore ovarico in occasione della Giornata mondiale contro questa patologia l’8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Negrar: nuovo ambulatorio per diagnosi rapida del tumore ovarico

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