Negli ospedali veneziani scanner per visionare i germi nelle mani

Martedì mattina, negli ospedali di Chioggia, Dolo e Mestre, verranno effettuati controlli sul lavaggio delle mani dei pazienti che entreranno nelle strutture. Per questa occasione, sono stati installati scanner specifici per verificare la presenza di germi sulle mani dei visitatori e dei pazienti stessi. L’obiettivo è monitorare e promuovere pratiche di igiene tra chi accede ai reparti.