Negli ospedali veneziani scanner per visionare i germi nelle mani
Martedì mattina, negli ospedali di Chioggia, Dolo e Mestre, verranno effettuati controlli sul lavaggio delle mani dei pazienti che entreranno nelle strutture. Per questa occasione, sono stati installati scanner specifici per verificare la presenza di germi sulle mani dei visitatori e dei pazienti stessi. L’obiettivo è monitorare e promuovere pratiche di igiene tra chi accede ai reparti.
Lavaggio delle mani ai pazienti che martedì mattina varcheranno l’ingresso principale degli ospedali di Chioggia, Dolo e Mestre. Per gli utenti che lo desiderano, gli scanner digitali dell’azienda sanitaria veneziana controlleranno la presenza di germi e batteri rimasti sulle mani se non.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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