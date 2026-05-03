Giù le mani dagli Ospedali di comunità

La direzione generale dell’Asst Melegnano e Martesana ha deciso di esternalizzare i servizi clinico-assistenziali degli Ospedali di comunità di Vaprio d’Adda e Rozzano. Questa decisione ha suscitato reazioni da parte di alcune associazioni e operatori sanitari che considerano questa mossa rischiosa e dannosa per la qualità dell’assistenza. Le strutture coinvolte sono state al centro di discussioni riguardo alle ripercussioni sulla continuità delle cure offerte ai pazienti.

"Giù le mani dagli Ospedali di comunità. La decisione della direzione generale dell’Asst Melegnano e Martesana di esternalizzare i servizi clinico-assistenziali degli Ospedali di comunità di Vaprio d’Adda e Rozzano, è una scelta sbagliata e pericolosa". Dopo la dura presa di posizione della Cgil, anche il gruppo regionale di Alleanza Verdi Sinistra bolla come deleteria la scelta di rivolgersi ai privati per "riempire" di personale due fra le strutture sanitarie dislocate sul territorio. "Si tratta della privatizzazione di un servizio che doveva rimanere pubblico, anche nella gestione - attacca il consigliere regionale di Avs, Onorio Rosati (nella foto) -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Giù le mani dagli Ospedali di comunità" Saturn Transit in Revati Nakshatra 2026 | All 12 Signs | Vedic Astrology Predictions Notizie correlate Giù le mani da Booker TLa scorsa settimana il wrestling web si è infiammato dopo l’uscita dei WON Awards, i premi annuali assegnati dai lettori del Wrestling Observer News,... Leggi anche: Francesco De Vanna: "Giù le mani dall'Oltretorrente, non accettiamo le strumentalizzazioni degli incantatori di serpenti" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giù le mani dagli ospedali di comunità. L’allarme arriva dalla Fp Cgil Milano; Giù le mani dagli Ospedali di comunità; Case e ospedali di comunità, non siano cassa per il privato; Giù le mani dalla Flotilla: le immagini della manifestazione a Bologna. Giù le mani dagli Ospedali di comunitàGiù le mani dagli Ospedali di comunità. La decisione della direzione generale dell’Asst Melegnano e Martesana di esternalizzare ... ilgiorno.it «Case e ospedali di comunità, non siano cassa per il privato»«Giù le mani dagli ospedali e dalle case di comunità del Sudmilano. Non devono diventare edilizia pubblica per le casse del privato». Il monito arriva dalla funzione pubblica della Cgil Milano. «Attra ... ilcittadino.it Il business d’oro dei parcheggi negli ospedali di Roma ift.tt/FzYAJU0 x.com Ambulanze, automediche, team di soccorritori a piedi, aree di trattamento e ospedali mobilitati. È ancora riservato e verrà ufficializzato lunedì o martedì il piano sanitario per l’arrivo degli Alpini da venerdì 8 a domenica 10 maggio - facebook.com facebook