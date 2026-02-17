Confrontarmi con bambini gravemente malati è un regalo immenso Incontro da 5 anni ragazzi negli ospedali e nelle carceri Spero di presentare Fondazione Madre a Sanremo 2026 | parla Achille Lauro

Achille Lauro ha raccontato di aver trovato una grande fonte di gratificazione nel confrontarsi con bambini gravemente malati, una esperienza che vive da cinque anni incontrando ragazzi negli ospedali e nelle carceri. In un incontro alla Biblioteca Braidense di Milano, ha presentato la nuova Fondazione Madre, creata con Andrea Marchiori. La fondazione mira a offrire supporto concreto a giovani in difficoltà, spesso esclusi dai canali tradizionali di aiuto, attraverso iniziative di ascolto e cura. Lauro spera di portare questa realtà a Sanremo nel 2026, immaginando un futuro in cui possa fare la differenza.

Oggi Achille Lauro alla Biblioteca Braidense della Pinacoteca di Brera a Milano ha presentato Fondazione Madre con Andrea Marchiori, con "l'obiettivo di intervenire in modo concreto sulle fragilità giovanili per offrire opportunità di cura, ascolto e rinascita a ragazzi e ragazze in difficoltà, spesso lontani dai percorsi tradizionali di supporto". La Direzione generale della Fondazione Madre è affidata a Lorella Marcantoni e si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da un team di esperti attivi nel terzo settore come Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre.