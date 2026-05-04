' Ndrangheta finisce dopo sei mesi la fuga di Luigi Marando | chi è Disquared che si è costituito in Calabria

Dopo sei mesi di latitanza, Luigi Marando si è consegnato alle autorità in Calabria. Marando, 36 anni, è originario di Cuorgné ed è figlio di un boss della criminalità organizzata di lunga data, scomparso nel 2002. Il corpo del genitore non è stato mai ritrovato e si pensa che sia stato distrutto o nascosto. La sua decisione di costituirsi segna la fine di un periodo di fuga.