' Ndrangheta finisce dopo sei mesi la fuga di Luigi Marando | chi è Disquared che si è costituito in Calabria
Dopo sei mesi di latitanza, Luigi Marando si è consegnato alle autorità in Calabria. Marando, 36 anni, è originario di Cuorgné ed è figlio di un boss della criminalità organizzata di lunga data, scomparso nel 2002. Il corpo del genitore non è stato mai ritrovato e si pensa che sia stato distrutto o nascosto. La sua decisione di costituirsi segna la fine di un periodo di fuga.
Dopo sei mesi di latitanza, Luigi Marando si è costituito. Originario di Cuorgné, 36 anni, è figlio del boss Pasqualino Marando, storico trafficante scomparso nel 2002, il cui corpo mai ritrovato sarebbe stato distrutto o occultato.Nelle scorse ore, si è presentato dai carabinieri di Platì, in.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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