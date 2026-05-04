NBA tennistavolo e snooker | la guida agli appuntamenti sportivi

Nella settimana sportiva si concentrano diverse competizioni di rilievo. Tra le partite di playoff NBA, si aspetta di conoscere l’esito della gara-7 tra le squadre di Cleveland e Toronto. Nel tennis tavolo, l’Italia affronta la Croazia in un torneo mondiale. Nel mondo dello snooker, si seguono i match principali del circuito internazionale. Questi eventi rappresentano momenti chiave per gli appassionati di sport di tutti i generi.

? Cosa scoprirai Chi vincerà la gara-7 tra Cleveland e Toronto nei playoff NBA?. Come farà l'Italia a superare la Croazia nel tennistavolo mondiale?. Chi si aggiudicherà il titolo mondiale di snooker al Crucible?. Quali impatti avranno i risultati di Roma e Manchester City in classifica?.? In Breve Cavaliers e Raptors giocano la gara-7 alle ore 1.30 per i playoff NBA.. Italia e Croazia si sfidano alle 10.00 nei Mondiali di tennistavolo a Londra.. Finali skeet a Almaty alle 12.10 per la Coppa del Mondo di tiro a volo.. Murphy e Wu Yize si affrontano alle 14.00 per la finale snooker al Crucible.. Lunedì 4 maggio 2026 si apre con un palinsesto sportivo che vede protagonisti i playoff NBA, il tennistavolo mondiale e i campi di calcio europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

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