Curling tennis e NBA | la guida per non perdere gli appuntamenti top

Lunedì 27 aprile si svolge a Ginevra una sfida di curling tra le rappresentative di due nazioni. La partita vede protagonisti due atleti, uno nel ruolo di leader e l’altro come secondo, che si confrontano contro il Canada. Oltre al curling, si segnalano anche eventi di tennis e partite di NBA in programma nei giorni vicini. Questi appuntamenti rappresentano alcune delle principali manifestazioni sportive della settimana.

? Cosa sapere Mosaner e Constantini sfidano il Canada a Ginevra lunedì 27 aprile nel curling mondiale.. Cobboli e Darderi affrontano Vallejo e Cerundolo al Masters 1000 di Madrid.. Lunedì 27 aprile, la sfida tra Amos Mosaner e Stefania Constantini contro il Canada a Ginevra decide le sorti del curling mondiale, mentre nel palinsesto sportivo dominano i playoff NBA, il tennis del Madrid Open e il calcio della Serie A. Il ghiaccio di Ginevra si scalda per un momento decisivo: la coppia italiana composta da Mosaner e Constantini affronta la delegazione canadese nella settima sessione dei Mondiali di doppio misto. L’obiettivo è chiaro, una quarta vittoria consecutiva per blindare la leadership solitaria nel gruppo B e accorciare le distanze con le semifinali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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