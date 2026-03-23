Guida agli eventi della settimana | i 10 appuntamenti da non perdere

Amici di Maria De Filippi, top e flop prima puntata del Serale. Le pagelle In fiera Cosmoprof, all'Unipol Arena Renato Zero, all'Estragon Neffa: e poi mostre, spettacoli a teatro e omaggi ai grandi della musica Nuove mostre in città. Dal 25 marzo al 19 aprile 2026 le Collezioni Comunali d’Arte di Bologna accolgono “Sogni di natura”, un percorso olfattivo ispirato alla natura dipinta sulle pareti della Sala Boschereccia, un illusionistico giardino influenzato dal gusto per l'antico, evocato dalla scultura dell'Apollino di Antonio Canova che vi è collocata al centro. Il progetto è promosso dai Musei Civici d'Arte Antica del Settore Musei Civici del Comune di Bologna e realizzato in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna e Italian Perfumery Institute. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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