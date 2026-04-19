Playoff Cleveland e Denver vincono gara-1 | Toronto e Minnessota ko

Nella prima giornata dei playoff, Cleveland e Denver hanno ottenuto vittorie nelle rispettive gare d'esordio. I Cavaliers si sono imposti grazie ai 30 punti di Donovan Mitchell, mentre i Nuggets hanno concluso con successo il primo turno. Toronto e Minnesota, invece, sono usciti sconfitti dalla prima sfida della post-season. Gli incontri hanno segnato l'inizio ufficiale dei playoff con esiti diversi per le squadre coinvolte.

I playoff Nba partono con il comodo successo di Cleveland su Toronto, Denver poi, con la solita tripla doppia di Jokic, ha la meglio su Minnesota. Donovan Mitchell non fa sconti ai Raptors e Cleveland apre la postseason 2026 con un convincente successo sulla compagine canadese. Il leader dei Cavs tocca quota 30 punti per la nona volta consecutiva nel suo primo match di playoff e trascina quindi Cleveland alla vittoria realizzandone 32. I padroni di casa dopo un primo tempo equilibrato cambiano marcia nei minuti finali del secondo quarto e piazzano il parziale che decide il match (27-9) a cavallo tra la fine del secondo periodo e l’inizio del terzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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