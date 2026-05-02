Nella notte NBA del 2 maggio sono stati definiti i risultati delle serie di playoff. I Lakers sono in vantaggio nella loro serie, mentre i Raptors hanno conquistato l'accesso a gara-7 dopo un overtime, grazie a una rimonta dei Pistons, che ha portato alla conclusione una sfida molto combattuta. Attualmente, sono tre le serie ancora in corsa, tutte nella Eastern Conference, con due di queste che si decideranno nella settima partita.

Adesso è ufficiale: sono tre le serie che restano vive nel primo turno dei playoff NBA. Quasi per uno scherzo del destino, sono tutte a Est: dopo una quasi impensabile Celtics-76ers, vanno a gara-7 anche Pistons-Magic e Cavaliers-Raptors. All’atto pratico, insomma, sono ancora in bilico le prime due teste di serie. Tutto chiuso a Ovest, come vedremo subito. I Los Angeles Lakers, infatti, con un 78-98 estremamente roboante spengono ogni speranza riaccesa dagli Houston Rockets e si guadagnano la supersfida contro gli Oklahoma City Thunder favoriti designati a rivincere l’anello. Per i Rockets di fatto la panchina non c’è e il quintetto, senza Kevin Durant, ha meno impatto (18 per Amen Thompson e 17+11 per Alperen Sengun).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 maggio): Lakers avanti. Raptors a gara-7 all’overtime, incredibile rimonta Pistons

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