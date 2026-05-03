Nella notte italiana si è conclusa la serie tra i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers, con i 76ers che si sono aggiudicati gara-7. La partita ha deciso il passaggio del turno nei playoff NBA, terminando con una vittoria importante per la squadra ospite. I Celtics hanno avuto un risultato deludente, chiudendo la serie con una sconfitta che mette fine alla loro avventura nella prima fase dei playoff.

Si è disputata nella notte italiana gara-7 della sfida tra i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers, una delle tre serie arrivate in parità fino all’ultimo atto del primo turno dei playoff NBA. E al TD Garden va in scena una Gara-7 destinata a lasciare il segno: i Philadelphia 76ers completano una clamorosa rimonta da 3-1 e sbancano Boston 109-100, eliminando i Boston Celtics già al primo turno dei playoff NBA. Decisiva la prestazione dominante di Joel Embiid, autore di 34 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, ben supportato da uno straordinario Tyrese Maxey (30 punti, 11 rimbalzi e 7 assist). In una serata segnata dall’assenza dell’ultimo minuto di...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (3 maggio): flop Celtics! I 76ers vincono gara-7!

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! ! L'impresa è compiuta! I Philadelphia 76ers sbancano il TD Garden, superano i Boston Celtics per 109-100 e si aggiudicano Gara 7! Rimonta clamorosa dal 3-1 nella serie: ora ad atte - facebook.com facebook

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