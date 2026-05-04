Recentemente, si sono svolti incontri a porte chiuse tra rappresentanti dell’Alleanza e sceneggiatori, registi e produttori. Durante queste riunioni, sono state discusse strategie per promuovere un tipo di cinema che rifletta le linee dell’organizzazione. In passato, i regimi autoritari convocavano artisti e scrittori per coinvolgerli in progetti di propaganda statale. La discussione odierna ha riportato alla memoria quei momenti storici.

C’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui i regimi autoritari convocavano registi e scrittori per metterli al servizio dello Stato. Oggi, a quanto pare, lo fa la Nato. E, almeno nelle intenzioni, con lo stesso manuale: «sedurre il narratore per controllare la storia». Lo rivela un’esclusiva del Guardian: l’Alleanza Atlantica sta organizzando una serie di incontri a porte chiuse con sceneggiatori, registi e produttori cinematografici e televisivi, tra Stati Uniti ed Europa. Dopo Los Angeles, Bruxelles e Parigi, il prossimo appuntamento è a Londra, con i membri della Writers’ Guild of Great Britain. Il tutto con il placido sostegno di un ex portavoce Nato, James Appathurai, oggi funzionario per le minacce ibride, cyber e nuove tecnologie.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nato, incontri a porte chiuse con sceneggiatori e registi: l’Alleanza vuole il “suo” cinema di propaganda

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