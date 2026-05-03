Nato incontri a porte chiuse con registi e sceneggiatori | Accusa di propaganda

L'Alleanza ha organizzato tre incontri riservati con registi e sceneggiatori, tenutisi a Los Angeles, Bruxelles e Parigi. Durante gli appuntamenti sono state discusse questioni legate alla produzione cinematografica e televisiva, con un'attenzione particolare alle accuse di propaganda. Gli incontri si sono svolti a porte chiuse, senza la presenza di pubblico né di media, coinvolgendo un numero limitato di professionisti del settore.

L'Alleanza ha tenuto tre incontri con professionisti del cinema e della televisione a Los Angeles, Bruxelles e Parigi. Alcuni degli invitati hanno avuto la sensazione di essere stati chiamati a "contribuire alla propaganda della Nato". In un'e-mail del Wggb visionata dal Guardian, si suggeriva che gli incontri avessero già portato a "tre progetti distinti" in fase di elaborazione La Nato si ritrova nell’occhio del ciclone, secondo quanto riporta ilGuardian,starebbe tenendo incontri a porte chiuse con sceneggiatori, registi e produttori cinematograficie televisivi in Europa e negli Stati Uniti. Ciò ha scatenato accuse verso l’Alleanza, che starebbe cercando di usare le arti per generare“propaganda”a proprio favore.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nato, incontri a porte chiuse con registi e sceneggiatori: “Accusa di propaganda” Notizie correlate Leggi anche: La Nato incontra a porte chiuse registi e sceneggiatori: “Vuole che contribuiscano alla propaganda” Strage del Constellation a Crans-Montana: il buttafuori accusa i proprietari, ‘Le porte erano chiuse di proposito’La notte di Capodanno che doveva essere una festa si è trasformata in un inferno. Contenuti utili per approfondire La Nato incontra a porte chiuse registi e sceneggiatori: Vuole che contribuiscano alla propagandaLa Nato è una tigre di carta dice spesso Donald Trump. Per difendersi, almeno secondo quanto rivela il Guardian, l’alleanza internazionale punta anche sul cinema. Il quotidiano britannico rivela che ... ilfattoquotidiano.it Nato, incontri segreti con sceneggiatori, accuse di propaganda occidentaleMeeting riservati con creativi in Europa e Stati Uniti, scrive il Guardian, col sospetto di voler usare cinema e tv per veicolare idee ... rainews.it