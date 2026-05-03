La Nato incontra a porte chiuse registi e sceneggiatori | Vuole che contribuiscano alla propaganda

La Nato ha organizzato un incontro riservato con registi e sceneggiatori, con l’obiettivo di coinvolgerli nella produzione di contenuti che possano favorire la sua immagine pubblica. L’evento si è svolto a porte chiuse e, secondo quanto riportato, l’alleanza mira a utilizzare il cinema come strumento di comunicazione e propaganda. La scelta di coinvolgere artisti nel settore audiovisivo ha suscitato diverse reazioni e sollevato dubbi sulla natura di questa collaborazione.

La Nato è “una tigre di carta” dice spesso Donald Trump. Per difendersi, almeno secondo quanto rivela il Guardian, l’alleanza internazionale punta anche sul cinema. Il quotidiano britannico rivela che l’organizzazione sta tenendo incontri a porte chiuse con sceneggiatori, registi e produttori cinematografici e televisivi in?? Europa e negli Stati Uniti. La scelta ha scatenato accuse da parte di chi crede che sia un chiaro tentativo di fare propaganda. “Conversazioni informali”, è così che l’alleanza – dal canto suo – definisce gli incontri con i professionisti del mondo del cinema, tre dei quali si sono già tenuti a Los Angeles, Bruxelles e Parigi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Nato incontra a porte chiuse registi e sceneggiatori: “Vuole che contribuiscano alla propaganda” Notizie correlate “Le porte di sicurezza dovevano restare chiuse”, la testimonianza dell’addetto alla sicurezza che sentì parlare Jessica MorettiProseguono le indagini degli inquirenti svizzeri sul rogo del bar Constellation di Crans-Montana. Leggi anche: La fede è una chiave che apre tutte le porte. E Gesù oltrepassa anche quelle chiuse Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Nato, incontri segreti con sceneggiatori, accuse di propaganda occidentale; Nato: Comitato militare il 19 maggio, incontro con Rutte in vista di vertice Ankara; Prossimi incontri a nòva; IL PREFETTO INCONTRA I NUOVI MAESTRI DEL LAVORO. L’eleganza del denim incontra l’anima della sartoria. Presentiamo la nuova giacca-camicia over della collezione CHANELLINA. Un capo nato dal desiderio di unire la praticità del cotone 100% alla raffinatezza dei dettagli couture. Il vero cuore del capo La pr - facebook.com facebook