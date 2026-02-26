Con voi Lorenzo Leone é a casa fin d’ora | Alessio Pasini e Jessi ringraziano Andrea Bocelli per la sua bellissima lettera commovente

Due amici hanno deciso di portare il concerto di Andrea Bocelli a casa di Lorenzo Leone, che non potrà essere presente all’evento. Pasini e Jessi hanno espresso gratitudine per la lettera ricevuta, che ha toccato profondamente tutti. La scelta di portare la musica direttamente a lui testimonia un gesto di grande affetto e solidarietà.