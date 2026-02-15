Alessio Pasini prima partita con il figlio neonato Lorenzo Leone | Inter Juve 3-2 da ricordare assolutamente

Alessio Pasini ha assistito alla sua prima partita con il figlio neonato Lorenzo Leone, e la vittoria dell’Inter sulla Juventus per 3-2 ha reso il momento indimenticabile. Per l’occasione, ha deciso di vestirlo con una tutina con lo stemma nerazzurro, dimostrando fin da subito la sua passione per la squadra.

Appena nato è già interista. Alessio Pasini al piccolo Lorenzo Leone ha voluto subito regalare una tutina con lo stemma nerazzurro. La foto sui social ha avuto più di 18.000 mi piace tra le migliaia di follower dell'influencer pordenonese, di Cavasso Nuovo, che è diventato popolare con il canale social The Pasinis, dove insieme alla moglie racconta la loro vita di coppia e l'incontro tra la cultura italiana e americana. "Nato per essere interista, come il suo papà", si legge sulla tutina, con Alessio e Jessi sorridenti. «Inter Juve 3-2 da ricordare assolutamente», si legge nel post. Per la cronaca l'Inter ha vinto il derby d'Italia per 3-2 a San Siro, una partita dove non sono mancati i colpi di scena e le polemiche per l'espulsione del bianconero Kalulu per doppia ammonizione.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Alessio Pasini è diventato papà.

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha commentato le aspettative prima della sfida contro il Lecce, sottolineando l’importanza di ottenere i tre punti e riconoscendo l’esperienza di Spalletti.

