Audax Rufina orgoglio Coppa La grande gioia di capitan Sequi | E’ il coronamento di un sogno

L’Audax Rufina ha vinto la Coppa Italia di Promozione, portando a casa un titolo che ha suscitato grande soddisfazione tra i giocatori. Il capitano ha commentato che questa vittoria rappresenta il coronamento di un sogno personale e della squadra. La squadra si sta godendo il momento di festa, con entusiasmo visibile tra i tifosi e i membri del club, mentre la coppa viene mostrata con orgoglio.

Dopo la conquista della Coppa Italia di Promozione, l’Audax Rufina si gode un risveglio dolcissimo, colorato di bianconero. L’1-0 firmato da Di Vico contro la Lampo Meridien non è solo un risultato sportivo, ma il manifesto di una stagione vissuta con il cuore in mano. Per chi indossa la fascia della squadra di calcio del proprio paese, quella coppa alzata al cielo ha un peso specifico diverso. Alessandro Sequi, simbolo della "rufinesità", vive un day after sospeso tra incredulità e orgoglio. "Aver alzato quella coppa per me ha un significato immenso – ammette il capitano con la voce rotta dall’emozione – Non è solo un trofeo; è il coronamento di un percorso iniziato da bambino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Audax Rufina, orgoglio Coppa. La grande gioia di capitan Sequi: "E’ il coronamento di un sogno" Leggi anche: Audax Rufina-Lampo Meridien. In vetrina le migliori toscane. Stasera la finale di Coppa Italia Calcio, pomeriggio di emozioni forti. C’è Lebowski-Audax Rufina. Coppa Italia, chi vince è in finaleOggi il tabellone delle semifinali di Coppa Italia Promozione mette di fronte due ottime realtà del calcio fiorentino, entrambe protagoniste del... Temi più discussi: Coppa Italia Promozione. La diretta della finale Audax Rufina contro Lampo Meridien; FESTA GRANDE PER L'AUDAX RUFINA! LampoMeridien sconfitto 1 a 0 e vittoria della Coppa Italia Promozione; Coppa Italia Promozione. L'Audax Rufina batte il LampoMeridien: il goal che decide la finale - VIDEO; Coppa Toscana Seconda Categoria. Il Chiesina Uzzanese è campione! Grande vittoria contro il Terricciola. Audax Rufina, orgoglio Coppa. La grande gioia di capitan Sequi: E’ il coronamento di un sognoDopo la conquista della Coppa Italia di Promozione, l’Audax Rufina si gode un risveglio dolcissimo, colorato di bianconero. sport.quotidiano.net Audax Rufina, Coppa Italia pride. Captain Sequi's great joy: It's the culmination of a dream.After winning the Coppa Italia di Promozione, Audax Rufina enjoyed a sweet awakening, colored in black and white. The ... sport.quotidiano.net Segui le partite in diretta dai campi di gioco! Collegati anche al di fuori del territorio coperto dal segnale radio tramite il sito www.radiomugello.it! Le partite di Domenica 12 Aprile, in collegamento in diretta dalle ore 15.15: Audax Rufina- Pienza San Piero a Sie - facebook.com facebook