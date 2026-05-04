NASCAR Elliott non sbaglia e vince in Texas

Durante l’ultima gara della NASCAR Cup Series al Texas Motors Speedway, Chase Elliott ha conquistato la vittoria senza commettere errori. La corsa si è conclusa con lui al comando, dimostrando precisione e costanza durante tutto il percorso. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il pilota, che ha mantenuto il controllo della gara fino alla fine.

Chase Elliott non commette errori e vince di forza la prova presso il Texas Motors Speedway della NASCAR Cup Series. Il georgiano di Hendrick Motorsports Chevrolet #9 festeggia nel finale riuscendo a primeggiare sulla Toyota #11 Joe Gibbs Racing del sempre competitivo Denny Hamlin. Il #9 del gruppo ottiene la seconda affermazione in stagione ed in carriera in Texas, la 23ma totale nella più importante serie nazionale riservata alle stock car. La prova è stata segnata a pochi giri dalla fine da una caution che ha visto protagonista la Toyota #68 di Corey Heim. Il campione della NASCAR Truck Series ha fatto la differenza a più riprese prima di finire a muro, un errore che ha seguito il decisivo sorpasso da parte di Elliott.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Elliott non sbaglia e vince in Texas Notizie correlate NASCAR, Martinsville: Hamlin domina, ma alla fine vince ElliottChase Elliott vince a Martinsville nella NASCAR Cup Series regalando ad Hendrick Motorsports ed a Chevrolet la prima affermazione della stagione 2026. NASCAR, Reddick batte Elliott nell’ultimo giro e trionfa nella Daytona 500Tyler Reddick sopravvive durante l’ultimo giro e vince l’edizione 2026 della Daytona 500.