NASCAR Reddick batte Elliott nell’ultimo giro e trionfa nella Daytona 500

Tyler Reddick ha vinto la Daytona 500 del 2026, dopo aver battuto Chase Elliott nell’ultimo giro. La causa è stata una manovra decisiva del pilota del #45 di 23XI Racing, che ha approfittato di un’apertura tra le vetture per passare in testa negli ultimi metri. Reddick, alla sua prima vittoria in questa gara, ha sfruttato un sorpasso preciso e rapido, che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. La gara si è conclusa con un finale mozzafiato, che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Tyler Reddick sopravvive durante l'ultimo giro e vince l'edizione 2026 della Daytona 500. Il #45 di 23XI Racing Toyota svetta per la prima volta in carriera nella prova inaugurale della NASCAR Cup Series, il californiano si impone sulla concorrenza dopo un perfetto attacco ai danni di Chase Elliott negli ultimi metri. Nona affermazione in carriera per lo statunitense per dopo una stagione oltremodo complicata. I primi giri hanno subito visto in difficoltà il vincitore delle ultime due edizioni William Byron. La Chevy Camaro #24 Hendrick Motorsports non è riuscita ad evitare BJ McLeod (Live Fast Motorsports Chevrolet #78), in difficoltà in curva 3-4 nel corso del sesto giro.