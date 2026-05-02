Un nuovo film tratto dalla saga di Narnia, diretto da Greta Gerwig, sarà distribuito nelle sale cinematografiche all’inizio del 2027. La data di uscita è stata spostata dal previsto giorno del Ringraziamento 2026 e ora è fissata per il 12 febbraio 2027. Successivamente, il film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming il 2 aprile dello stesso anno.

Il film Narnia di Greta Gerwig uscirà nelle sale cinematografiche all’inizio del 2027. Inizialmente previsto per il Giorno del Ringraziamento del 2026, il film uscirà ora nelle sale il 12 febbraio 2027 e su Netflix il 2 aprile 2027. Le anteprime di “Narnia: Il nipote del mago” inizieranno nelle sale IMAX il 10 febbraio. L’adattamento cinematografico del libro di C.S. Lewis vede protagonisti Carey Mulligan, Daniel Craig, Meryl Streep, Emma Mackey e molti altri. Greta Gerwing nel mondo di Narnia. Gerwig sta scrivendo e dirigendo l’avventura fantasy, che segue “Il nipote del mago”, il sesto romanzo della serie. La storia funge da prequel a “Il leone, la strega e l’armadio” e si concentra sulla creazione di Narnia da parte del leone Aslan.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Narnia’: il nuovo adattamento diretto da Greta Gerwin arriverà nel 2027

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"Narnia" di Greta Gerwig, prodotto da Netflix, avrà un'ampia distribuzione nelle sale cinematografiche e uscirà nel 2027. L'uscita di #Narnia di #GretaGerwing è stata posticipata al 12 febbraio 2027, e #Netflix distribuirà il film in tutte le sale cinematografiche. Le - facebook.com facebook

Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig avrà un’uscita-evento globale nel 2027 In IMAX e nei cinema di tutto il mondo dal 12 febbraio 2027 e sarà su Netflix dal 2 aprile 2027. x.com