Narni | il fedele rifacimento del farsetto di Charles de Blois

A Narni è stato realizzato un fedele rifacimento del farsetto di Charles de Blois, un duca di Bretagna del XIV secolo. La costumista ha studiato dettagliatamente l'originale conservato a Lione, riproducendone accuratamente i tessuti e le tecniche di lavorazione. La replica è stata realizzata per un progetto di ricostruzione storica e sarà utilizzata in eventi e rappresentazioni teatrali dedicati al periodo medievale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la costumista a replicare fedelmente un reperto del Trecento?. Chi era il duca di Bretagna che indossava l'originale conservato a Lione?. Quali tecniche di cucitura manuale sono state usate per questa ricostruzione?. Dove si può ammirare questo lavoro di sartoria storica a Narni?.? In Breve Mostra aperta a Palazzo dei Priori fino al 10 maggio.. Originale del farsetto conservato presso il Musée des Tissus di Lione.. Charles de Blois morì durante la battaglia di Auray tra il 1319 e il 1364.. Evento inserito nel programma della manifestazione locale Corsa all'Anello.. A Narni, Palazzo dei Priori ospita fino al 10 maggio la mostra dedicata al progetto di Sartoria Storica A partire da Boccaccio, dove Elena Guerrieri espone il fedele rifacimento del farsetto di Charles de Blois.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Narni: il fedele rifacimento del farsetto di Charles de Blois Notizie correlate Portaerei Charles de Gaulle localizzata per colpa dell'app del marinaio, militare rischia dopo l'erroreDallo scoppio della guerra tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran, si è intensificata l’attività militare dei paesi europei. Leggi anche: Gioco de L’Eco, la grande gioia di Mario: «Fedele lettore, premiato con un’auto»