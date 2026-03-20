Un portaerei francese è stato localizzato a causa dell’uso di un’app di fitness da parte di un militare a bordo. L’errore nell’uso dell’app ha consentito di individuare la posizione della nave, mettendo a rischio la sicurezza del personale e della missione. Il militare coinvolto rischia conseguenze legali o disciplinari a causa di questa svista. La situazione ha attirato l’attenzione sulle implicazioni della privacy in ambito militare.

Dallo scoppio della guerra tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran, si è intensificata l’attività militare dei paesi europei. In una posizione strategica e sensibile si trova la portaerei Charles de Gaulle. La posizione della formazione aeronavale francese dovrebbe rimanere segreta, ma è stata resa rintracciabile da uno dei marinai a bordo, che ha condiviso la propria posizione su un’app dedicata alla corsa. Il marinaio fa jogging sulla portaerei Nella mattina di venerdì 13 marzo Arthur, giovane ufficiale della Marina francese, si è allenato con una salutare corsetta. Ha percorso 7 chilometri in circa 35 minuti e, poco dopo, ha deciso di condividere il report dell’allenamento su uno dei propri profili social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Portaerei Charles de Gaulle localizzata per colpa dell'app del marinaio, militare rischia dopo l'errore

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