Gioco de L’Eco la grande gioia di Mario | Fedele lettore premiato con un’auto

Un uomo di 84 anni residente a Petosino si è aggiudicato una Suzuki Swift grazie a un concorso promosso da L’Eco. La vittoria arriva dopo aver partecipato con costanza, acquistando il giornale ogni mattina alle sei e prendendo parte a tutte le edizioni dell’iniziativa. La consegna del veicolo si è svolta presso la concessionaria Autorota, dove l’anziano ha ricevuto il premio.

LA CONSEGNA. Un 84enne di Petosino vince la Suzuki Swift della concessionaria Autorota. «Ogni mattina alle 6 compro il giornale, ho partecipato a tutte le edizioni del concorso». La consegna dell'automobile, super premio finale del Gioco de L'Eco - storico concorso del giornale, appuntamento fisso per i nostri fedeli lettori - è, ogni anno, il momento più atteso. Gioia, soddisfazione e un pizzico di commozione, sono i sentimenti che accompagnano la consegna delle chiavi, atto conclusivo di ogni edizione del gioco. A vincere la bellissima Suzuki Swift Top hybrid, della concessionaria Autorota, è Mario Taschini, 84enne partecipante di Petosino, frazione di Sorisole.