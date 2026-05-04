Nardò domina la Fiamma Torrese | la Serie B è ormai a un passo

Il Nardò ha vinto con autorità contro la Fiamma Torrese, portandosi a un passo dalla promozione in Serie B. Dopo un inizio di partita difficile, la squadra ha saputo reagire e recuperare, grazie a una prestazione offensiva più efficace e a una difesa solida. La vittoria nel quarto set è stata determinante, con un giocatore che ha messo a segno punti decisivi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Nardò a recuperare dopo il calo offensivo?. Chi è stata la vera protagonista della vittoria nel quarto set?. Perché l'Isernia rappresenta ancora una minaccia per il primato salentino?. Cosa servirà alle ragazze di Saccomanno per siglare la promozione?.? In Breve Siria Tarantino MVP con 18 punti e bilancio aceerrori di +17.. Sara Della Corte segna 14 punti, Martina Gorgoni e Giorgia Tamborino supportano il gioco.. Efficacia offensiva Nardò passa dal 21% del secondo set al 71% del quarto.. Promozione decisa sabato prossimo al Pala Andrea Pasca contro il Cerignola.. La Dream Volley Nardò conquista il Palapittoni di Torre Annunziata battendo la Fiamma Torrese per 3-1 e consolida il primato in classifica a un solo turno dal termine del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nardò domina la Fiamma Torrese: la Serie B è ormai a un passo Notizie correlate Eccellenza, la crisi di un club storico. Fanfulla, retrocessione ormai a un passoOltre al declino della Pro Patria in serie C, un altro sodalizio storico del panorama calcistico lombardo come il Fanfulla vive ore drammatiche,... L'Alta Fratte domina la prima in campo neutro: finale ad un passoNonostante il "campo neutro" le padovane respirano l’aria di Trebaseleghe pure in Friuli e trionfano 3-1.