Nardò ai playoff | il gol del Pallone d’oro D’Anna batte il Barletta

Nella partita tra Nardò e Barletta, D’Anna ha segnato un gol decisivo, permettendo alla squadra di qualificarsi ai playoff. Durante il match, D’Anna ha superato la difesa avversaria con un’azione efficace, mentre nella ripresa Bizzotto è stato espulso con un cartellino rosso diretto. La partita si è conclusa con il successo della squadra di casa, che ha ottenuto la qualificazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto D'Anna a scardinare la difesa del Barletta?. Chi ha causato l'espulsione diretta di Bizzotto durante la ripresa?. Quali sono le probabilità del Nardò nella sfida contro il Martina?. Come influirà questo risultato sulla classifica finale dei playoff?.? In Breve D'Anna raggiunge 13 reti stagionali dopo il lancio di Fornasier al 45° minuto.. L'espulsione diretta di Bizzotto al 68° minuto ha garantito la superiorità numerica.. Il Nardò raggiunge 55 punti in classifica insieme al Gravina.. I playoff inizieranno domenica 10 maggio con la trasferta contro il Martina.. D’Anna firma il gol decisivo contro il Barletta al 45° minuto, garantendo al Nardò l’accesso ai playoff con una vittoria per 1-0 ottenuta in un clima di estrema tensione tattica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nardò ai playoff: il gol del Pallone d’oro D’Anna batte il Barletta Notizie correlate Modric porta il Pallone d'Oro a Casa Milan: "Lo dovevo ai tifosi"Nel video del Milan, Luka Modric porta il suo Pallone d'Oro presso Casa Milan, dove sarà esposto per i tifosi. Vinicius irriverente dopo i gol al City: non ha dimenticato cosa è successo dopo il Pallone d’OroDietro le sue esultanze provocatorie del brasiliano c'era (anche) una voglia di vendetta: un po' fa parte del suo carattere, un po' ha tolto qualche... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie D, il Nardò vola ai playoff: lo trascina il suo pallone d'oro, Simone D'Anna; Nardò, De Sanzo: Abbiamo meritato la qualificazione ai playoff; Nardò, De Sanzo: I tifosi la nostra forza, vogliamo chiudere coi playoff; Nardò–Barletta 1-0, un colpo da fuoriclasse di D’Anna vale i playoff. Nardò–Barletta 1-0, un colpo da fuoriclasse di D’Anna vale i playoffLa giocata del capitano rompe l’equilibrio di una partita tattica e permette ai granata di blindare un traguardo meritato ... leccenews24.it Nardò-Barletta: 90 minuti decisivi per sognare i playoffNARDO' - TUTTI ALLO STADIO per sostenere la banda di Mr. De Sanzo nel match che sarà determinante ai fini del posizionamento playoff contro i recenti campioni del Girone H del Barletta. I granata hann ... portadimare.it Serie D/H, Nardò-Barletta 1-0: gli highlights - facebook.com facebook