Modric porta il Pallone d' Oro a Casa Milan | Lo dovevo ai tifosi

Luka Modric ha portato il suo Pallone d'Oro a Casa Milan, dove sarà visibile ai tifosi. Nel video condiviso dal club, il calciatore si vede mentre consegna il trofeo, che sarà esposto nella sede del club. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli o commenti, e il trofeo rimarrà in esposizione per i supporter del Milan.

Nel video del Milan, Luka Modric porta il suo Pallone d'Oro presso Casa Milan, dove sarà esposto per i tifosi. "Un piccolo gesto per ringraziare la società e i supporters per tutto l'amore che mi hanno dimostrato" - ha detto il campione croato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric porta il Pallone d'Oro a Casa Milan: "Lo dovevo ai tifosi" Articoli correlati Modric, Pallone d’Oro presto esposto a ‘Casa Milan’. Novità anche sul suo futuroTra Luka Modric e il Milan è amore vero: il fuoriclasse croato, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non ha mai nascosto di... Leggi anche: Il Pallone d’Oro di Modric sbarca nel Museo Mondo Milan: tutti i dettagli Altri aggiornamenti su Casa Milan Temi più discussi: Modric come Van Basten: porta il suo Pallone d'Oro al museo del Milan; MILAN AMORE MIO; Il pallone d’oro di Modri? in viaggio verso Casa Milan: il gesto d’amore di Luka; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Modric come Van Basten: porta il suo Pallone d'Oro al museo del MilanLuka Modric e un gesto d'amore importante per il Milan: ha deciso di donare il suo Pallone d'Oro, almeno temporaneamente al museo di Casa Milan . calciomercato.com Un nuovo Pallone d’Oro a Casa Milan: E’ un sogno (video)Sarà possibile ammirarlo ogni giorni, nella sede del club, dalle 10 alle 19.00: è per i tifosi. Ecco tutte le sue dichiarazioni ... milanlive.it VIDEO – Il Pallone d’Oro di Luka #Modric a Casa #Milan: ecco gli orari di visita e tutti i dettagli #MilanPress x.com Oggi 19 marzo, è la Festa del Papà, e in casa Milan è impossibile non pensare a Cesare padre di Paolo: tradizione e storia rossonera In questo giorno speciale raccontaci un ricordo legato al Milan vissuto insieme a tuo padre #AcMilan #TifosiMilan - facebook.com facebook