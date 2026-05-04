Napoli | uomo colpisce la compagna con uno smartphone in presenza della figlia

A Napoli, un uomo ha aggredito la compagna colpendola con uno smartphone davanti alla loro figlia. Contestualmente, è stato arrestato un giovane peruviano con l’accusa di tentato omicidio. Le autorità hanno eseguito l’arresto, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso. La vicenda si è svolta in un contesto familiare, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una drammatica serata ha scosso Napoli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo di 26 anni, di origine peruviana, accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. La vittima, una donna di 25 anni, era in braccio alla loro figlia di 4 anni al momento dell’aggressione. Questo episodio evidenzia non solo la violenza domestica ma anche la vulnerabilità dei più piccoli in contesti di conflitto. L’aggressione si è verificata all’interno dell’abitazione della coppia, situata nei pressi di via Foria.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli: uomo colpisce la compagna con uno smartphone in presenza della figlia. Notizie correlate Violenze sulla compagna anche in presenza della figlia: ammonitoIl Questore ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un trentenne italiano per condotte di violenza domestica nei confronti della... Perugia, dissidi per la gestione della figlia: uomo arrestato, così intimidiva l'ex compagnaUn uomo di 39 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Colpisce la compagna alla testa con lo smartphone, arrestato; Attimi di terrore a Napoli: colpisce le auto con una spranga di ferro, ferito un anziano; Italiano ucciso a coltellate a Ibiza, 30enne aggredito a morte dopo una lite: caccia all'uomo, killer in fuga; Via Medina, furiosa rissa improvvisa a due passi dalla Questura. Follia a Napoli, colpisce alla testa compagna con uno smartphone: lei ha in braccio la loro figliaPaura la scorsa notte al centro di Napoli. Erano passati venti minuti dall’una quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stanno percorrendo via Foria: ad un certo punto notano una donna a ... internapoli.it Colpisce la compagna alla testa con lo smartphone, arrestatoEra già stato denunciato dalla compagna l'anno scorso ma i suoi atteggiamenti con il tempo evidentemente non sono cambiati. Nella tarda serata di ieri un peruviano di 27 anni è stato arrestato dai car ... rainews.it : , ! Nell'ambito della rassegna " , " promossa dal Comune di Napoli, abbia - facebook.com facebook Napoli vs Bologna 2 Al via la fase 2 riservata ai Member Premium Accedi alla fase con il numero della tua Card Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com