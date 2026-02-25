Violenze sulla compagna anche in presenza della figlia | ammonito

Un uomo di 30 anni è stato ammonito dopo aver picchiato ripetutamente la compagna, anche davanti alla figlia di tre anni. La causa è il suo comportamento aggressivo che ha provocato lesioni e paura in casa. La polizia ha intervistato la donna e raccolto le testimonianze dei vicini, che avevano già segnalato schiamazzi e litigi frequenti. Ora si attende una decisione più severa da parte delle autorità.

Il Questore ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un trentenne italiano per condotte di violenza domestica nei confronti della compagna anche alla presenza dei figli minori della coppia. In particolare, in uno specifico episodio, a seguito di un diverbio, il medesimo procurava alla donna alcuni graffi sull'avambraccio e rossore sul collo, quindi prendeva a lanciare un bicchiere di vetro contro il muro, mettendo a soqquadro l'appartamento. In un altra circostanza, l'uomo, dopo aver sferrato un pugno contro la porta della cucina, metteva a soqquadro l'abitazione e compiva atti autolesionistici.