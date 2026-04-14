Perugia dissidi per la gestione della figlia | uomo arrestato così intimidiva l' ex compagna

A Perugia, un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe minacciato e intimidito la donna dopo la separazione, in seguito a dissidi legati alla gestione della figlia. L’arresto è stato disposto dalle autorità dopo le segnalazioni di comportamenti minacciosi e intimidatori.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’intervento della Polizia di Stato è stato determinato dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha segnalato una serie di minacce e intimidazioni ricevute dopo la fine della relazione, legate a dissidi sulla gestione della figlia. Le indagini e la raccolta delle prove Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla querela depositata dalla donna presso gli uffici della Squadra Mobile di Perugia. La vittima ha raccontato agli agenti di aver ricevuto numerosi messaggi, sia testuali che vocali, dal suo ex compagno, contenenti gravi minacce e intimidazioni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Perugia, dissidi per la gestione della figlia: uomo arrestato, così intimidiva l'ex compagna Abusi sessuali sulla figlia della compagna, 35enne arrestato dai carabinieri nel MessineseUn uomo di 35 anni è stato arrestato a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, con l'accusa di aver ripetutamente abusato della figlia della sua... Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia di leiE' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per...