Napoli sorpresa per il dopo Antonio Conte? Nella lista di ADL una sorpresa della Serie A

Il Napoli potrebbe cambiare allenatore e puntare su Fabio Grosso, uno dei nomi più noti tra i giovani tecnici italiani. La decisione arriverà nei prossimi giorni e segue le recenti discussioni sulla guida tecnica della squadra. La scelta dell’allenatore sarà annunciata ufficialmente dall’area sportiva, mentre le fonti vicine alla società confermano che l’attenzione si sta concentrando su questa possibile novità.

Il futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con uno dei nomi più interessanti del panorama italiano emergente: Fabio Grosso. Con l’ombra di un possibile addio di Antonio Conte, la dirigenza partenopea sta iniziando a guardarsi intorno, valutando profili capaci di raccogliere un’eredità pesante ma stimolante. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Napoli avrebbe già chiesto informazioni su Grosso, tecnico che negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Non solo gli azzurri: anche realtà come Bologna e Lazio stanno monitorando con interesse la situazione dell’ex campione del mondo.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Napoli, De Laurentiis prepara una sorpresa in caso di addio di Antonio Conte?Il futuro di Antonio Conte a Napoli resta uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. A sorpresa, il Sassuolo è di nuovo la sorpresa della Serie AUn po' come una decina d'anni fa, ma con ancora meno aspettative: domenica ha persino battuto l'Atalanta con un giocatore in meno Domenica il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Corsa al quarto posto: Juve e Roma sperano in un regalo del Napoli; Como-Napoli è Fabregas contro Conte: l'allievo sfida il maestro; Napoli, Conte: Passo in avanti per la Champions. Poi svela le condizioni di De Bruyne; Il mercato senza soldi e i segreti del successo nerazzurro. Conte elogia il Napoli: Un altro passo in avanti. Poi parla delle condizioni di De BruyneLe dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei partenopei al termine del match pareggiato contro il Como di Fabregas ... corrieredellosport.it Napoli, Conte soddisfatto: Con questo pareggio teniamo distante il Como! Rrahmani fuori per gestioneAntonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro il Como. gonfialarete.com Antonio Conte, il pranzo nel cuore di Napoli con moglie e figlia: i tifosi chiedono una sola cosa... - facebook.com facebook Antonio #Conte: “Sia noi e il #Como siamo due squadre super organizzate che cercano di non far giocare gli avversari e fanno un calcio propositivo. Nessuno di noi specula sul risultato. #Fabregas è un predestinato: sta facendo bene e dimostrando di essere x.com