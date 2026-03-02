A sorpresa il Sassuolo è di nuovo la sorpresa della Serie A

Il Sassuolo si conferma una delle sorprese della stagione di Serie A, sorprendendo ancora una volta con una vittoria domenicale. La squadra ha battuto una delle pretendenti alla zona alta della classifica, dimostrando compattezza e spirito di gruppo. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori senza parole.

Un po' come una decina d'anni fa, ma con ancora meno aspettative: domenica ha persino battuto l'Atalanta con un giocatore in meno Domenica il Sassuolo ha inaspettatamente vinto 2-1 contro l'Atalanta, una delle squadre italiane più in forma del momento; e l'ha fatto giocando quasi tutta la partita con un uomo in meno, a causa di un'espulsione. È stata la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato per il Sassuolo, che sta giocando una delle migliori stagioni della sua storia nella Serie A maschile di calcio. In passato aveva già dimostrato di essere una squadra in grado di sorprendere, ma quasi nessuno si aspettava che sarebbe riuscito a superare le aspettative anche quest'anno.