A Napoli, in Rua Catalana, prende vita un nuovo laboratorio dedicato all’arte e alla trasmissione di saperi. L’iniziativa mira a trasformare il volto del borgo dei lattonieri, coinvolgendo artisti contemporanei chiamati a portare innovazione e ricerca nel quartiere. La presenza di questa struttura rappresenta un punto di svolta per la zona, che si prepara a diventare un centro di creatività e sperimentazione artistica.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto del borgo dei lattonieri con questo laboratorio?. Chi sono gli artisti che porteranno la ricerca contemporanea in Rua Catalana?. Come farà l'artigianato tradizionale a dialogare con le nuove pedagogie radicali?. Perché questo modello nomade potrebbe evitare la gentrificazione del centro storico?.? In Breve Federico Adriano Borreca dirige il Premio Rua Viva insieme al Collettivo O.R.A.. Costabile Guariglia, Enzo Cursaro e Gianni Grattacaso promuovono l'iniziativa artistica.. Filomena Carrella coordina la valorizzazione territoriale e la narrazione del progetto.. Il laboratorio coinvolge numerosi artisti tra cui Raffaele Boemio e Anna Crescenzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Rua Catalana si anima: nasce un laboratorio di arte e saperi

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